"Cravatte pregiate a basso prezzo", ma è una truffa: denunciato napoletano in Costiera

Carabinieri di Amalfi in azione, nella giornata di ieri: è stato denunciato un uomo di origini napoletane che ha tentato di truffare un cittadino di Conca dei Marini. La vittima ha prontamente segnalato l’episodio ad una pattuglia in transito, immediatamente intervenuta sul posto.

Il blitz

Il malcapitato ha raccontato al personale dell’Arma di essere stato avvicinato da un signore distinto sulla cinquantina che, fingendosi un amico di vecchia data, gli voleva vendere delle cravatte di qualità ad un prezzo vantaggioso, ma la tentata truffa non è riuscita in quanto la vittima non è cascata nel tranello. I carabinieri sono riusciti ad individuarlo poco dopo poiché erano a conoscenza del numero di targa della sua auto e perché lo avevano arrestato già nell’estate del 2020: fermato, il malvivente è stato trovato con una trentina di cravatte contraffatte di bassa qualità, alcuni foulard e numerosi talloncini con il codice a barre riportanti un prezzo fuori mercato. Il materiale è stato sequestrato per accertamenti e il napoletano denunciato per tentata truffa, ricettazione ed introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.