Eboli, prova a vendere un'auto priva di assicurazione: denunciato

Dovrà rispondere del reato di tentata truffa l'uomo che ha provato a vendere un'auto sequestrata ad un imprenditore di Eboli.

L'indagine

L'uomo, un commerciante di Battipaglia, è stato beccato dalla polizia locale, guidata dal comandante Mario Dura, mentre stava vendendo un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Nonostante i contratti esibiti, infatti, si è scoperto che l'uomo era solito stipulare polizze con le compagnie assicurative che non venivano mai saldate. Per questo il veicolo in questione era stato già sequestrato a Sapri e Capaccio. Dopo aver accertato tale condotta, i caschi bianchi hanno proceduto con il sequestro e la confisca definitiva del veicolo.