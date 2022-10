Tenta due rapine nel giro di 24 ore: arrestato a Battipaglia

Due tentate rapine e uno scippo: queste le pesanti accuse per D.P., battipagliese di 52 anni, messo in manette dai carabinieri per aver tentato, nel giro di 24 ore, una rapina in una profumeria e in un negozio di articoli sportivi. L'uomo sarebbe anche l'autore dello scippo ai danni di una 64enne, registrato a ferragosto.

L'arresto

Grazie all'intervento immediato dei militari, il 52enne che aveva un coltellino e il volto coperto da un passamontagna, è stato fermato e arrestato. Accertamenti in corso.