Tentativi di truffe, l'allarme a San Pietro al Tanagro: "Non fidatevi degli estranei"

Tentativi di truffa a San Pietro al Tanagro: a lanciare l'allarme, l'amministrazione comunale che mette in guardia i cittadini per non farli cadere nelle trappole telefoniche di ignoti che, raggirandoli, estorcono denaro.

L'appello

L'invito è quello di non prendere in considerazione telefonate da parte di estranei, finalizzate ad ottenere soldi e di avvisare immediatamente le forze dell'ordine.