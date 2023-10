Due tentati furti nella notte sul Corso Vittorio Emanuele: presi di mira due negozi

Ladri in azione sul Corso Vittorio Emanuele, nella notte: nel tratto dove c’è l’area di cantiere per i lavori di ripavimentazione, amara sorpresa per i gestori del negozio di telefonia e accessori e di quello di articoli sportivi, entrambi con segni di effrazione e danni alle vetrate.

In corso, accertamenti da parte delle forze dell’ordine, per risalire agli autori dei tentati furti: pare che il responsabile (unica persona in entrambi i casi) sia stato già individuato dalla Polizia.