È stato arrestato il 17enne che lo scorso 13 novembre provò ad accoltellare l'operatore della comunità di recupero che lo ospitava a Capaccio Paestum.

Il provvedimento

A disporre la misura cautelare il tribunale per i minorenni di Salerno. Il 17enne sarà preso in carico da un'altra struttura protetta situata in luogo segreto.