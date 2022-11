Capaccio Paestum: minore ospite di una comunità tenta di accoltellare un operatore, due feriti

Si indaga, per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause dell'accaduto. Il 17enne che era anche in possesso di droga e di un bilancino di precisione, è stato intanto denunciato per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi