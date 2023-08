Tenta il furto in un'abitazione a Salerno centro, ma il proprietario lo scopre: arrestato

E' stato arrestato in flagranza di reato, ieri, A.A,, giovane straniero irregolare sul territorio, accusato di furto in appartamento. Secondo l'accusa, incurante della presenza del proprietario dell'abitazione presa di mira, in pieno centro, il tunisino avrebbe tentato di mettere a segno il colpo.

L'arresto

Scoperto dalla vittima, ha tentato di fuggire ma è stato rintracciato e messo in manette dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno mentre provava ad allontanarsi con la refurtiva.