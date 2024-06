Tentato furto in un'abitazione a Polla: ladri costretti alla fuga

Ladri ancora in azione a Polla. Ignoti, nelle ultime ore, hanno tentato di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione del centro. Dopo aver preso delle pentole in rame, oggetti in metallo e anfore hanno tentato di fuggire ma, per paura di essere acciuffati, sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva. Tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto ad avvisare i proprietari di casa.