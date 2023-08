Provano a rubare in una casa, ma cane e proprietaria li mettono in fuga: si indaga

Non accennano a diminuire i tentativi di furto nel Vallo di Diano. Venerdì sera, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione, dopo aver forzato una finestra, situata nel comune di San Pietro al Tanagro.

Il caso

Soltanto che il rumore ha fatto abbaiare il cane che, a sua volta, ha insospettito la proprietaria che era in casa. A quel punto i due ladri presenti in una delle stanze e gli altri due complici che monitoravano la zona sono stati costretti a fuggire in auto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.