Tentano di rubare in una casa a Baronissi: coppia di ladri messa in fuga dalla proprietaria

Ancora ladri in azione a Baronissi. Ma, questa volta, il colpo fallisce. Due malviventi (un uomo e una donna), infatti, hanno tentato di introdursi all’interno di un’abitazione situata in via Bianco per compiere un furto. Ma prima la proprietaria e poi la presenza di alcune auto nella zona li ha costretti a fuggire per le campagne circostanti.

I controlli

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza dei presenti ed avviato le indagini del caso. Da qualche giorno, nella città della Valle dell’Irno, è attiva una task force formata da cittadini, associazioni e forze dell’ordine che monitorano, soprattutto durante le ore notturne, le strade del territorio comunale.