Ladri in azione ad Agropoli: l'antifurto costringe i malviventi a fuggire

Un nuovo colpo è stato messo a segno ad Agropoli, in località Fuonti Alto. L'altra notte, infatti, ignoti hanno tentato di introdursi in un'abitazione per ripulirla, ma è scattato l’antifurto che ha svegliato dal sonno i proprietari. I ladri, vedendosi scoperti, sono fuggiti a mani vuote, desistendo.

L'allarme

Cresce, intanto, la tensione tra i residenti della zona che chiedono maggiore attenzione alle forze dell'ordine, mantenendo costanti i controlli, specie nelle ore serali e notturne.