Tentato furto ad Agropoli: ladri in fuga dopo essere stati colti sul fatto

Tentato furto ad Agropoli: a sorprendere sul fatto i malviventi, una giovane che, rientrando nella sua abitazione, ha trovato due ladri, con il volto coperto, di cui uno armato di un coltellino, che le hanno intimato di fare silenzio.

La fuga

Secondo quanto riportato da Infocilento, i delinquenti avrebbero approfittato della porta d’ingresso lasciata aperta dai genitori della giovane, momentaneamente scesi al piano inferiore per assistere una familiare allettata. Vistisi scoperti, sono fuggiti via per le scale, lanciandosi poi da una finestra presente lungo le rampe: scesi in strada, a mani vuote, si sono poi dileguati a bordo della loro auto. Accertamenti in corso.