Ladri in azione ad Aiello di Baronissi: cresce la tensione tra i residenti

Nuovi tentativi di furto, ad Aiello di Baronissi: un ladro ha tentato di introdursi in una villa per mettere a segno un colpo. La scena non è passata inosservata ai vicini che hanno immortalato il fatto, per consentire poi alle forze dell'ordine di indagare.

L'allarme

Cresce la paura tra i residenti delle frazioni di Aiello e Antessano: i cittadini stanno anche ipotizzando ronde per presidiare le abitazioni. L'appello alle forze dell'ordine è di incrementare i controlli, specie al calare del buio.