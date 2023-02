Tentato furto in un appartamento: arrestato in flagranza

Arresto per tentato furto in abitazione da parte della polizia di stato. L'arrestato è stato colto in flagranza mentre cercava di introdursi in un appartamento nella zona collinare di Salerno.

L'attività

L'intervento è stato effettuato nell'ambito dell'attività di prevenzione generale e controllo della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Salerno.