Tenta il furto in un negozio di alimentari ad Eboli: arrestato, segnalati altri colpi nella notte

E' stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, A.L.V., beccato mentre stava forzanda la serranda d'ingresso di un negozio di generi alimentari, nel centro della cittadina della Piana del Sele.

La denuncia

Intanto, numerosi cittadini hanno denunciato un tentato furto ad una cartoleria situata nei pressi di una scuola e danni a diverse auto in sosta in via Lodato. Ignoti, infatti, sono entrati in azione nella notte: c'è chi, esasperato, ipotizze ronde di controllo sul territorio, per scongiurare nuovi episodi. Indagano le forze dell'ordine, sull'accaduto.