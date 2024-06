Tentato furto in pieno giorno alla Banca Campania Centro: è caccia a due malviventi

Ladri in azione, in pieno giorno, a Pontecagnano Faiano. Nel pomeriggio di ieri, due persone con il volto coperto, dopo aver danneggiato il vetro della porta d’ingresso laterale, hanno tentato di mettere a segno un colpo all’interno della filiale della Banca Campania Centro situata in località Sant’Antonio.

Le indagini

A dare l'allarme sono stati aluni dipendenti, presenti ancora all'interno dell'istituto di credito, che hanno allertato la vigilanza che li ha prontamente costretti a fuggire. Sul posto sono giunti, successivamente, anche i carabinieri per i rilievi di rito ed acquisire elementi utili a risalire all’identità dei due malviventi.