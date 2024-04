Tentato furto a San Cipriano: la denuncia a mezzo social

Ladri allo sbaraglio nel salernitano: è la volta di San Cipriano Picentino. Una cittadina ha condiviso sui social un video del 2 aprile, in cui si notano due malviventi che si introducono di notte in un'abitazione nella frazione di Campigliano. Dopo aver forzato la recinzione esterna, i ladri hanno appurato la presenza di persone in casa, così sono andati via desistendo dal colpo. Sale, in ogni caso, la tensione tra i residenti della zona, preoccupati per il costante incremento di furti e tentati furti.