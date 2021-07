Sorpresi a rubare in un cantiere a Pontecagnano: quattro malviventi in fuga

Tentato furto, intorno alle 2.50 della scorsa notte, a Pontecagnano, dove una banda di ladri (erano in quattro) hanno fatto irruzione all’interno di un cantiere in via Budetta per rubare attrezzare edili e fili di correnti.

La dinamica

I quattro, però, sono stati sorpresi dal personale della Ivri Sicuritalia. E così si sono dati alla fuga abbandonato quanto stavano cercando di portare via. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Stazione che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.