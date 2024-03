Tentato furto a Capaccio Paestum: ladro colto in flagranza e arrestato

Ancora un tentato furto, la scorsa notte, in località Torre di Paestum. Un ladro, infatti, si è introdotto in un’abitazione con i proprietari presenti: i malcapitati, accorgendosi dei rumori sospetti, hanno allertato i carabinieri. Sul posto, dunque, subito i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli che hanno colto in flagranza il giovane straniero.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato per furto aggravato.