Rientra a casa e trova i ladri: picchiata e derubata, si indaga

E' stata aggredita con calci e pugni, nei giorni scorsi, un'insegnante residente a Salerno, in zona Casa Manzo, per aver opposto resistenza a dei ladri. I malviventi si erano introdotti nell'abitazione per ripulirla, ma la proprietaria è improvvisamente rientrata, tentando di fermarli.

Il fatto

I ladri, invece di fuggire, l'hanno picchiata, provocandole ferite al volto, prima di allontanarsi. Indagano, le forze dell'ordine, per risalire ai responsabili del grave episodio. Sale, intanto, la tensione tra i residenti delle zone collinari, per l'escalation di furti registrato nell'ultimo periodo: l'appello è che vengano incrementati i controlli, specie di sera.