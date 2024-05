Ladri in azione nel Parco del Mercatello, sventato un tentativo di furto nel chiosco

Tentato furto nel Parco del Mercatello. Ad essere preso di mira il chiosco del "West Side Café". Fortunatamente, l'intervento rapido di Arechi Security Service ha sventato il tentativo di furto. La situazione è stata gestita efficacemente grazie alla presenza di un sistema di videosorveglianza che ha giocato un ruolo chiave nell'identificare e nel prevenire il furto.

Il sistema di videosorveglianza

"Questo incidente - si legge sulla pagina del Parco Mercatello - ci offre l'opportunità di sottolineare l'importanza della videosorveglianza all'interno del nostro parco. Le telecamere non solo fungono da strumento di sicurezza, ma rappresentano anche un deterrente per coloro che potrebbero commettere tentativi di atti illeciti. La presenza di un sistema di sorveglianza efficace è fondamentale per garantire la protezione delle nostre strutture e la sicurezza dei nostri visitatori".