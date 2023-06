Provano a sfondare la vetrina con l'auto, ma suona l'allarme: ladri in fuga

Ancora ladri in azione a Battipaglia. Ignoti, dopo aver rubato un’auto a Salerno, hanno cercato di mettere a segno un furto nella filiane “Compass” di via Taverne. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero tentato di sfondare la vetrina utilizzando proprio la vettura rubata.

La fuga

Soltanto che, in poco tempo, è scattato l’allarme collegato ad un centro di vigilanza privata. E per questo sono stati costretti a fuggire. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.