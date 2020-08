Ladri ad Angri: derubata una coppia di anziani, tentato colpo in una casa

Brutto episodio, ieri sera, in via Ponte Aiello ad Angri. Una coppia di anziani è stata derubata di oro e altri preziosi mentre era in casa.

L'altro episodio

A seguire, nella stessa zona, è stato registrato un altro tentativo di furto intorno alla mezzanotte all’interno di un’abitazione vicina. Accorato, dunque, l'appello alle forze dell'ordine affinchè incrementino i controlli nella zona, per scongiurare nuovi episodi.