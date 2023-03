Escalation di furti a Sala Consilina: preso di mira anche il distretto sanitario

Continua, l'escalation di furti a Sala Consilina: i ladri, nella notta appena trascorsa, si sono introdotti nei locali del Distretto Sanitario, tentando di forzare la cassaforte contenente l’incasso dei ticket. Ma qualcosa è andato storto e i malviventi non sono riusciti a portar via nulla, se non la macchinetta del caffè, come riporta Ondanews.

Gli accertamenti

Sull’accaduto indagano i carabinieri.