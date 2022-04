Furto sventato in una ditta di costruzioni a Salerno: due arresti

Furto sventato, ieri pomeriggio, in una ditta edile della zona industriale di Salerno. I carabinieri del Nor hanno arrestato i due presunti ladri, V.M., 34enne e M.R. 37enne, entrambi salernitani, con precedenti.

Il blitz

I due, armeggiando con fare sospetto presso la ditta di costruzioni, avevano attirato l'attenzione di alcuni cittadini che hanno subito allertato i carabinieri: sul posto, i militari della sezione Radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Fratte al personale del Nor. Uno dei due ladri è stato bloccato mentre stava rubando materiali edili ferrosi per caricarli in un'auto in sosta, poco distante. Vedendo i carabinieri, intanto, il complice che era ancora nel deposito, ha tentato la fuga a piedi, scavalcando alcune recinzioni: è stato inseguito e individuato nei servizi igienici di una sala ricreativa, dove si era nascosto. I due salernitani, dunque, sono finiti ai domiciliari, colti in flagranza.