Tentato furto a Gaiano: proprietario mette in fuga i ladri, fermato uno dei malviventi

Non cala l'escalation di furti nel salernitano. E' la volta di Gaiano di Fisciano, dove due malviventi si sono introdotti in un appartamento, con in casa il proprietario. Quest'ultimo, udendo dei rumori sospetti, è riuscito a sventare il colpo, mettendo in fuga i ladri e allertando i carabinieri.

Il fatto

I militari avrebbero acciuffato uno dei responsabili in strada, mentre tentava di far perdere le proprie tracce. Accertamenti in corso, mentre sale la tensione tra i residenti della zona, per i recenti episodi registrati.