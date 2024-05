Tentano di rubare in un’azienda di impianti fotovoltaici: guardie giurate "Sicuritalia" fanno saltare il colpo

Furto fallito all’interno di un’azienda specializzata nella realizzazione e installazione di impianti fotovoltaici di Altavilla Silentina. La scorsa notte, verso l’una, due uomini si sono introdotti all’interno della struttura con lo scopo di rubare materiale di valore, probabilmente fili di rame, da alcuni pannelli fotovoltaici.

L'intervento delle guardie giurate

I movimenti dei malviventi non sono sfuggiti alla centrale operativa Sicuritalia che, ricevuto il segnale di allarme e verificato dalle telecamere di videosorveglianza l’effettiva intrusione in corso, ha prontamente inviato una pattuglia di Guardie Giurate Sicuritalia. Giunti in loco dopo pochi minuti, gli addetti alla sicurezza Sicuritalia hanno verificato all’esterno del perimetro aziendale confermando che i malviventi si erano dati alla fuga, lasciando la vettura utilizzata per il colpo, poi risultata rubata a Varese. Richiesto l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine, prontamente giunte sul posto per ricostruire l’accaduto. Dai successivi controlli è emerso che i malviventi hanno tagliato la recinzione esterna del deposito, probabilmente con cesoie o altri attrezzi. Inoltre, sono in fase di valutazione i danni alla struttura che, da un primo sopralluogo, risultano riferiti solo ad alcuni pannelli fotovoltaici.