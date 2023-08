Tentato furto a Mariconda: ladri messi in fuga da un uomo ai domiciliari

Tentato furto a Mariconda: secondo quanto riporta La Città, i ladri che pare si fossero introdotti per sbaglio in un'abitazione diversa da quella presa di mira, sono stati scoperti da un uomo che era in casa ai domiciliari ed ha lanciato l’allarme.

I due ladri sono riusciti, però, a fuggire, prima della arrivo delle forze dell'ordine. Accertamenti in corso.