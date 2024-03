Tentato furto nel centro storico di Salerno: danneggiata la vetrata di un negozio

Un tentativo di furto si è verificato, nella notte tra sabato e domenica, nel centro storico di Salerno. Ignoti – come mostra la foto di Antonio Capuano – avrebbero cercato di sfondare la vetrata della porta d’ingresso di un negozio di oggettistica situato in via Mercanti senza però riuscirci. A fare l’amara scoperta è stato il titolare.