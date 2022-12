Tentano di rubare in una casa ad Ogliara: un arresto e due denunce

Tentativo di furto fallito nella frazione Ogliara di Salerno. Lo scorso mercoledì 21 dicembre, gli agenti della Questura di Salerno, dopo una chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti nella frazione collinare del capoluogo dov’era stata segnalata la presenza di tre persone, che stavano tentando di scavalcare il muro di cinta di una abitazione.

L'intervento della Polizia

Giunti sul posto, i due equipaggi delle volanti, hanno bloccato i tre uomini di nazionalità georgiana, i quali sono stati trovati in possesso di attrezzi idonei allo scasso. Successivamente, sono stati denunciati alla Procura di Salerno. Dei tre, G.J, a seguito di un ordine di carcerazione, emesso nel 2018 dalla Procura della Repubblica di Salerno, per concorso in rapina, con pena da scontare in carcere di 1 anno, 1 mese e 9 giorni, è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.