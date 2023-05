Mariconda, ruba il quadro di Gesù Misericordioso dalla chiesa: individuato grazie alla videosorveglianza

Aveva rubato il quadro di Gesù Misericordioso dalla cappella della chiesa di Mariconda, ma non l'ha fatta franca. La denuncia, tramite social, con tanto di immagini catturate dal sistema di videosorveglianza, è stata fatta ieri anche sul gruppo Facebook "Io sono di Mariconda" (vedi foto in alto ndr). Il responsabile del colpo sacrilego, tuttavia, è stato subito individuato e condotto in Caserma da Carabinieri.

Il lieto fine

Il quadro di Gesù Misericordioso che era stato sottratto, dunque, è stato restituito alla parrocchia.