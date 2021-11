Tentato furto di rame in un'azienda di Pontecagnano: caccia ai ladri

Tentato furto di rame in un’azienda agricola di Pontecagnano, sita in località Picciola. La scorsa notte, ignoti si sono introdotti nell’azienda di via Lago Laceno, ma l’arrivo dei carabinieri ha costretto i malviventi a fuggire, mollando la refurtiva.

Caccia ai ladri che, intanto, hanno fatto perdere le loro tracce, dileguandosi nelle campagne circostanti. Si indaga.