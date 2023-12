Sventato un furto presso Salerno Accoglie: 3 arresti, si indaga

Sventato un furto ai danni della Onlus “Salerno Accoglie”: ignoti stavano portando via un pc dalla sede in via Risorgimento, dopo aver sfondato il portone per introdursi nell'associazione. Alla vista degli uomini in divisa, i tre hanno cercato di fuggire, ma grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine allertate da un passante, il pc è stato recuperato.

Gli arresti

I tre responsabili del furto sarebbero stati bloccati ed arrestati, come riporta Il Mattino. Dei ladri, due sono maggiorenni (di questi uno straniero e l’altro salernitano) e il terzo è diciassettenne, anche lui straniero. Accertamenti in corso.