Allarme sicurezza a Pontecagnano Faiano: tentato furto in pieno giorno

Tentato furto alla luce del sole, a Pontecagnano Faiano. Come ci segnala un lettore, infatti, alle ore 15 di oggi, in via Europa, un ladro ha tentato di rubare un motorino. Il proprietario del mezzo, udendo strani rumori, si è affacciato sul balcone accorgendosi del fatto e non ha perso un attimo per recuperare la refurtiva, tentando di raggiungere il malfattore.

Il fatto

Quest'ultimo, non riuscendo a ripartire con il motorino, ha desistito ed ha lasciato il mezzo a due ruote nel piazzale Centola a poche centinaia di metri dall'abitazione del proprietario che, intanto, ha allertato i carabinieri. Il ladro è fuggito ma il mezzo, dunque, recuperato.