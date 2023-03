Tentato furto nella scuola di Giungano: il sindaco mette in fuga i ladri

Tentato furto, nei giorni scorsi, all’interno dell’istituto scolastico di Giungano. Ignoti, di notte, hanno forzato la porta d’ingresso della palestra per cercare di introdursi nella scuola.

Il fatto

Ma il primo cittadino Giuseppe Orlotti, che abita a poca distanza, insospettito dal suono dell’allarme - riporta Il Mattino - è sceso in strada mettendo in fuga i ladri. Questi ultimi, per paura di essere identificati, si sono dati alla fuga salendo a bordo di un’auto facendo perdere le proprie tracce. Su questo episodio indagano i carabinieri.