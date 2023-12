Tentano di entrare in una casa, ma ci sono i proprietari: ladri costretti alla fuga

E’ ancora allarme furti in Agropoli. Nel weekend, ignoti hanno cercato di fare irruzione in via Marco Polo all’interno di un appartamento di una palazzina dove, però, c’erano i proprietari che li hanno costretti a fuggire.

Il caso

I due sarebbero scappati a bordo di un’auto di colore bianco con a bordo un terzo complice. L’episodio è stato segnalato dai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. Da tempo anche il comune di Agropoli è finito nel mirino di malviventi che agiscono anche in pieno giorno.