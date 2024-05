Sono stati arrestati dai carabinieri due stranieri che si sarebbero introdotti in un ufficio di via Petrone, a Salerno, portando via materiale informatico ed altri oggetti. I militari, tuttavia, grazie ad alcune segnalazioni, sono giunti sul posto riuscendo a bloccare gli autori del furto, colti in possesso della refurtiva che, dunque, è stata recuperata. Accertamenti in corso.