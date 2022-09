Beccati dal proprietario di casa si lanciano dal balcone: ladri in fuga a Sala Consilina

Ladri in azione, ieri sera, a Sala Consilina, dove hanno cercato di rubare all’interno di un’abitazione in via Trinità. Ignoti si sono arrampicati sul balcone attraverso le tubature esterne, verso le 22.30, nonostante in casa ci fossero due nonni e anche il loro nipotino che stava dormendo.

Il caso

Il proprietario di casa, però, si è trovato davanti uno dei due malviventi che, però, per paura di essere acciuffato, si è lanciato dal balcone ferendosi ad un piede. I due poi sn fuggiti a bordo di un’auto (Audi) bianca con tetto e vetri oscurati. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.