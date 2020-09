Accoltella un suo connazionale a Nocera: arrestato un indiano per tentato omicidio

E’ finito in manette per tentato omicidio, un cittadino indiano fermato ieri dai poliziotti, dopo aver accoltellato a Nocera Inferiore, in via Nicotera, un suo connazionale. Cinquanta punti di sutura per la vittima, soccorsa e ricoverata in ospedale.

L'arresto

Pare che alla base del tentato omicidio vi siano motivi economici. L'uomo è stato condotto nel carcere di Fuorni.