Duplice tentato omicidio in Sicilia: due fratelli fermati dalla Polstrada di Sala Consilina

Sono stati fermati dagli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina due fratelli siciliani ritenuti autori di un duplice tentato omicidio avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa. I militari dell'Arma, che avevano subito avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa, dopo poche ore avevano identificato i due uomini nei fratelli M. e R. G. di 43 e 50 anni, anch’essi sciclitani, secondo quanto riferiscono le forze di polizia, pregiudicati per reati associativi di tipo mafioso e in materia di stupefacenti. Sono stati monitorati i loro spostamenti, ed erano stati individuati a bordo di una Fiat Croma nera, mentre si davano alla fuga da Scicli con direzione Messina.

L'intervento sull'A2

I carabinieri, avuta la certezza che i due fratelli avessero lasciato la Sicilia, avendo traghettato in Calabria, hanno quindi, attivato il personale Polizia Stradale presumendo che i due stessero percorrendo l'autostrada A2 direzione Salerno. Grazie alle indicazioni fornite, alle 18 circa di ieri i due fratelli sono stati fermati da una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina che ha bloccato la Fiat Croma nera con i due fuggitivi a bordo all'altezza dell'omonima area di servizio.Stamattina quindi i Carabinieri di Ragusa e Modica hanno sottoposto a fermo i due fratelli ritenuti responsabili del grave ferimento di padre e figlio sciclitani. I due sono stati condotti presso la casa circondariale di Potenza a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Nel corso delle indagini, i militari dell'Arma hanno trovato il fucile a canne mozze presumibilmente usato dai due fermati per compiere l'agguato in un'abitazione a Sampieri di Scicli. Ancora oggetto di indagine il movente.