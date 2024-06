Prova a scippare il portafogli ad una donna: ladro messo in fuga da funzionario del Comune

Momenti di paura, in pieno centro ad Eboli, dove un uomo ha tentato di scippare il portafogli ad una donna di nazionalità africana residente in città.

Il fatto

A metterlo in fuga ci ha pensato un funzionario del Comune che, in quel momento, stava uscendo dal Municipio e che, resosi subito conto di ciò che stava per accadere, ha iniziato a gridare costringerlo a scappare.