Tentato suicidio ad Altavilla Silentina: salvato un 46enne

Ha tentato di lanciarsi giù dal tetto della sua abitazione, nella tarda mattinata di oggi, un 46enne ad Altavilla Silentina. La moglie dell'uomo ha chiesto aiuto al sindaco Francesco Cembalo, il quale ha lanciato immediatamente l'allarme, richiedendo l'intervento dei carabinieri.

L'intervento

A trarre in salvo l'uomo che era in evidente stato di agitazione, il comandante dei carabinieri della stazione locale, Massimiliano Mirra. Sul posto, dunque, anche i vigili del fuoco che hanno recuperato il comandante e il 46enne, affidando quindi quest'ultimo ai sanitari del 118 per accompagnarlo in ospedale. Accertamenti in corso.