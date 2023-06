Trovato in cella con tagli ai polsi e alle braccia: ricoverato il presunto assassino di via San Leonardo

Avrebbe tentato il suicidio o sarebbe stato aggredito da un altro detenuto il 42enne di Baronissi, nei giorni scorsi rinviato a giudizio per l’omicidio di un’anziana di via San Leonardo, Maria grazia Martino, e per il tentato omicidio della sorella Adele. L’uomo, infatti, è stato trovato con ferite alle braccia e ai polsi all’interno della sua cella nella casa circondariale di Salerno.

Il fatto

Ieri mattina era atteso, ma non si è presentato, al tribunale di Nocera Inferiore per prendere parte all’udienza preliminare che lo vede imputato per una rapina commessa a Baronissi, ai danni di un’anziana di 65 anni. Tale episodio sarebbe stato commesso una settimana prima dell’omicidio di via San Leonardo. Fatto sta che, per via di quanto accaduto, il 42enne è stato trasportato d’urgenza al “Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura e medicato dal personale sanitario. Per lui si è reso necessario il ricovero nel reparto detenuti ma, comunque, non è in pericolo di vita. Intanto, sono in corso le indagini da parte della Polizia Penitenziaria per ricostruire l’accaduto. La pista più accreditata sarebbe, comunque, quella del tentato suicidio.