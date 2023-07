Tenta il suicidio per una delusione d'amore: turista francese salvata a Cava de' Tirreni

Voleva farla finita per una delusione d'amore mentre era in vacanza nel salernitano, ma è stata salvata tempestivamente dai soccorsi. È successo a Cava de' Tirreni. Protagonista, come riporta La Città, una giovane turista francese.

L'intervento

La ragazza voleva togliersi la vita in un B&B della città per colpa di una delusione d'amore. Qualcuno, però, si è accorto della situazione ed ha allertato polizia e 118, che giunti sul posto hanno sventato il suicidio e tranquillizzato la ragazza.