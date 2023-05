"Non mi fanno vedere mio figlio": papà ebolitano minaccia il suicidio

Ha minacciato di suicidarsi, ieri, un imprenditore di Eboli, per le difficoltà, secondo La Città, nel non riuscire a vedere suo figlio. I carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti alle prime ore di sabato mattina dove l'uomo era sul punto di lanciarsi nel vuoto.

I soccorsi

Con ferite da arma da taglio su varie parti del corpo, il papà disperato è stato soccorso e tratto in salvo: accertamenti in corso, dunque, per fare chiarezza sulla delicata situazione.