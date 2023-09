Il marito di Maria Rosa tenta il suicidio in carcere, l'allarme del sindacato di Polizia: "C'è preoccupazione per questi episodi"

Dopo il tentato suicidio di M.A, il 40enne di Battipaglia che, mercoledì pomeriggio, ha ucciso la moglie Maria Rosa Troisim riesplode il problema sicurezza. La Polizia Penitenziaria torna a sollevare la questione relativa ai numerosi episodi che si verificano nel carcere di Salerno “per lo più commessi da detenuti con problemi psichiatrici, sia quelli già certificati, sia tutti gli altri che stanno dando segnali crescenti di squilibrio”.

Il commento

“Questo - spiega Orlando Scocca della Fp Cgil Campania Polizia Penitenziaria - determina uno stress lavorativo costante che non permette a nessun Poliziotto di abbassare la guardia per ogni minuto passato in servizio. Ieri la Polizia Penitenziaria ha salvato una vita, come avviene ogni giorno in tutte le carceri italiane. Se solo qualcuno si fosse distratto per qualche minuto o per mancanza di personale in quel momento fosse stato impiegato anche in un altro posto di servizio, si sarebbe consumata la tragedia con conseguente indagine della Magistratura e della stessa Amministrazione penitenziaria che non avrebbero esitato un istante, intanto, per mettere sotto indagine il Poliziotto penitenziario di turno”.