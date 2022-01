Precipitano giù dal viadotto Gatto: un morto e un ferito, si indaga

Choc a Salerno. Dalle prime informazioni, risulta che due persone si sarebbero lanciate nel vuoto, dal viadotto Gatto. Immediati, i soccorsi della Croce Bianca: uno dei due purtroppo è morto e rinvenuto in via Porto, mentre l'altra persona è stata condotta in ospedale dalla Croce Bianca di Cava de' Tirreni, in gravi condizioni.

L'intervento

Sul posto, anche le forze dell'ordine: accertamenti in corso per far luce sul dramma.