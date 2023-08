Tensione a Salerno: minaccia il suicidio, salvata una donna

Venerdì di tensione, nel quartiere dello stadio Vestuti. Una donna, infatti, avrebbe tentato di farla finita, per poi desistere dal suo gesto estremo. A soccorrerla, le forze dell'ordine e i sanitari del 118, dopo l'allarme lanciato dalla stessa protagonista dell'episodio che vivrebbe da sola. Non si conoscono le ragioni dell'accaduto: sospiro di sollievo, in ogni caso, perchè è stato scongiurato il peggio.

La solitudine, purtroppo, continua a rappresentare una piaga da combattere con urgenza nella nostra città.