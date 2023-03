Tentato suicidio a Bellizzi: salvata una giovane donna, in stazione

Dramma sventato, lo scorso lunedì, presso la stazione ferroviaria di Bellizzi, dove un uomo ha salvato una donna di Montecorvino intenzionata a gettarsi sotto un treno in corsa, per farla finita. Poco prima delle 17.30, l'uomo aveva notato la donna, sola, che, in abiti casalinghi, passeggiava avanti e indietro.

La storia

All'annuncio dell'arrivo del treno, la signora si è liberata della sua borsetta lanciandola sui binari, sporgendosi oltre la linea gialla: il cittadino, comprendendo la sua intenzione, l'ha fermata, salvandole la vita. La donna è stata quindi affidata ai carabinieri, giunti, intanto, sul posto.